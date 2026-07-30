¡Shada demuestra su lealtad! Su decisión en la cabaña de deliberación marca la diferencia

La cabaña de deliberación volvió a convertirse en un momento decisivo en Survivor México La Reliquia en Llamas, donde Shada dejó claro que su prioridad es mantenerse leal a su tribu. Mientras las estrategias entre Halcones y Jaguares toman caminos muy distintos, cada decisión adquiere un peso importante y puede influir en el futuro de la competencia. La postura de Shada demuestra que la lealtad sigue siendo una pieza clave del juego, aunque las estrategias individuales comienzan a ganar terreno conforme avanza la supervivencia.