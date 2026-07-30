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¡Halcones no baja los brazos! La tribu busca demostrar que es más fuerte de lo que parece

Tras semanas de resultados complicados, Halcones está decidido a cambiar la historia y demostrar que puede competir al más alto nivel.

La tribu Halcones se niega a rendirse en Survivor México La Reliquia en Llamas. A pesar de un desempeño que ha generado dudas entre sus rivales e incluso dentro del propio equipo, los sobrevivientes mantienen la convicción de que pueden revertir la situación. Con nuevos retos por delante, buscarán demostrar que tienen la fortaleza, la estrategia y el trabajo en equipo necesarios para dejar atrás las críticas y convertirse en una tribu mucho más competitiva. Cada desafío representa una nueva oportunidad para cambiar la percepción sobre su rendimiento.

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