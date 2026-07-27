El Otro Lado de Los Realities de Survivor México La Reliquia en Llamas del 27 de julio del 2026
¡Esto es lo que ha pasado en la primera semana de Survivor México La Reliquia en Llamas!
Tras una dura eliminación, ya hemos conocido al primer Sobreviviente que ha quedado fuera de esta temporada inédita de Survivor México La Reliquia en Llamas, donde cualquier decisión es de suma importancia y todo el esfuerzo y sacrificio hablan por cada uno de los participantes. Sigue El Otro Lado de los Realities donde comentaremos lo que ha pasado estos últimos días.