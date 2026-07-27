¡Una empanada de queso desata la batalla! Las tribus lo dejan todo por la recompensa

En Survivor México La Reliquia en Llamas, una simple empanada de queso se convirtió en la motivación perfecta para vivir un enfrentamiento de alta intensidad. Halcones y Jaguares dieron todo en el circuito, conscientes de que cualquier recompensa alimenticia puede marcar una gran diferencia en las condiciones de supervivencia dentro de la isla. La fuerza, la estrategia y el trabajo en equipo fueron determinantes en un desafío que mantuvo la emoción hasta el último momento y que terminó definiendo qué tribu disfrutaría de este valioso premio.