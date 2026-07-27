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¡Una empanada de queso desata la batalla! Las tribus lo dejan todo por la recompensa

Una deliciosa recompensa fue suficiente para que Halcones y Jaguares protagonizaran un duelo lleno de intensidad y entrega.

En Survivor México La Reliquia en Llamas, una simple empanada de queso se convirtió en la motivación perfecta para vivir un enfrentamiento de alta intensidad. Halcones y Jaguares dieron todo en el circuito, conscientes de que cualquier recompensa alimenticia puede marcar una gran diferencia en las condiciones de supervivencia dentro de la isla. La fuerza, la estrategia y el trabajo en equipo fueron determinantes en un desafío que mantuvo la emoción hasta el último momento y que terminó definiendo qué tribu disfrutaría de este valioso premio.

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