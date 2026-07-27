uno nuevo
LOGO_SURVIVOR_2026
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Javier toma el mando! Se convierte en el nuevo capitán de Halcones

Con una nueva responsabilidad sobre sus hombros, Javier buscará fortalecer a Halcones y mantener unida a la tribu.

La tribu Halcones tiene un nuevo líder. Javier asume el papel de capitán con el compromiso de guiar a su equipo y sacar lo mejor de cada uno de sus compañeros. Su principal objetivo será distribuir los roles de manera estratégica, impulsar el trabajo en equipo y evitar que los conflictos internos afecten el rendimiento de la tribu. Con esta nueva responsabilidad, Javier buscará consolidar a Halcones como un equipo fuerte y competitivo para enfrentar los retos que vienen en Survivor México La Reliquia en Llamas.

Tags relacionados
Mejores Momentos Survivor México 2026 Survivor México 2026

Videos