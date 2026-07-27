¡Javier toma el mando! Se convierte en el nuevo capitán de Halcones

La tribu Halcones tiene un nuevo líder. Javier asume el papel de capitán con el compromiso de guiar a su equipo y sacar lo mejor de cada uno de sus compañeros. Su principal objetivo será distribuir los roles de manera estratégica, impulsar el trabajo en equipo y evitar que los conflictos internos afecten el rendimiento de la tribu. Con esta nueva responsabilidad, Javier buscará consolidar a Halcones como un equipo fuerte y competitivo para enfrentar los retos que vienen en Survivor México La Reliquia en Llamas.