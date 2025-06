¡La verdad de John el Villano de buen corazón!

La magia de los realities es que nos muestran solo una parte de los participantes, y el caso de John Guts no es la excepción. Si bien en la competencia es implacable y no dudaba en hacerle la vida imposible a sus compañeros, especialmente a los de la otra tribu, resulta que fuera de cámaras tiene una personalidad completamente distinta: una persona humilde y bondadosa que no dudará en darte su apoyo incondicional.