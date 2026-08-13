¡Guillermo quería formar una familia y salió engañado y estafado!

Guillermo, novio de Mónica, advierte que demandará a Mónica y a su yerno, quienes lo han engañado utilizando a un bebé para sacarle dinero. Entre otras cosas, Guillermo revela que su intención de formar una nueva familia lo cegó a la realidad que estaba viviendo con Mónica. Guillermo se siente lastimado y destruido por el infame engaño de Mónica. ¿Guillermo debería emprender acciones legales contra Mónica y los responsables?