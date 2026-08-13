KPop Demon Hunters: 4 ideas para hacer un suéter tejido fácil para el regreso a clases 2026

En la actualidad podemos hacer todo tipo de manualidades fáciles de las KPop Demon Hunters, personajes ficticios que se han posicionado entre el público juvenil por su aspecto y canciones.

Faltan pocos días para el regreso a clases 2026, por eso te vamos a detallar 4 ideas sencillas para hacer un suéter tejido para tus hijos con temática de la famosa película.

4 ideas para hacer un suéter tejido de las KPop Demon Hunters

Hacer un suéter tejido es una gran opción al realizar una manualidad, ya que ponemos a prueba la habilidad del estambre y un poco de creatividad para hacer todo tipo de patrones. Para que lo puedas intentar, te detallaremos 4 ideas diferentes que puedes aplicar para el regreso a clases 2026, usando diseños referentes a las KPop Demon Hunters:

Derpy Tiger

Por un lado puedes hacer un suéter de color azul, con el rostro del felino azul en 3D, haciendo que su aspecto sea más visible. Una gran alternativa para obtener un look más llamativo en el guardarropa de tus hijos.

Mystery

Recuerdas a 'Mystery', uno de los personajes reconocidos en la agrupación de 'Saja Boys', quien porta un chaleco tejido en morado y rosa con unas estrellas, es otra gran alternativa que puedes hacer, complementando los suéteres que uses en la semana. Una gran idea de ropa tejida, en especial cuando buscas hacer un diseño más rápido e igual de creativo.

Baby

Si lo que tu quieres es usar un suéter, otra gran alternativa para recrear, es hacer el suéter rosa con con rombos rosados y morados, una gran manera de recordar a otro de los integrantes de los Saja Boys. Recuerda hacer la prenda con estambre muy brillante para obtener un aspecto similar al que aparece en la película.

Algo con más color...

Si no quieres enfocarte en un solo elemento de la película, puedes optar por hacer un suéter cuadriculado, usando colores morados, rosas y azules, además de agregar elementos decorativos que haga alusión a la historia. Puedes agregar estrellas, micrófonos o destellos de las KPop Demon Hunters.