¡La primera recompensa del día está en juego! La unión de las tribus será clave para ganar
Halcón y Jaguar se enfrentan en un intenso desafío donde el trabajo en equipo será determinante para quedarse con la primera recompensa del día.
La intensidad continúa en Survivor México La Reliquia en Llamas con el primer Juego por la Recompensa del día. En esta ocasión, las tribus Halcón y Jaguar deberán demostrar que la comunicación, la coordinación y la confianza entre sus integrantes son fundamentales para alcanzar la victoria. Cada obstáculo pondrá a prueba la fortaleza del equipo y dejará claro que, en esta competencia, la unión puede marcar la diferencia entre ganar una valiosa recompensa o regresar al refugio con las manos vacías.