¡Azalia no se rinde! En el Exilio buscará una segunda oportunidad para volver a Survivor México La Reliquia en Llamas

La aventura de Azalia aún no termina. Tras su eliminación, la sobreviviente llega al Exilio, donde tendrá una nueva oportunidad para demostrar que merece volver a Survivor México La Reliquia en Llamas. Sin embargo, el camino no será sencillo, ya que deberá superar nuevos desafíos y probar que cuenta con la fortaleza física y mental necesaria para ganarse un lugar nuevamente junto a la Tribu Jaguar. La posibilidad de regresar está más cerca que nunca, pero solo su desempeño definirá si consigue volver a la competencia y cambiar su historia en la isla.