¡¿Reconciliación o estrategia?! Erick y Sahit buscan el perdón de Anahí tras el tenso enfrentamiento

La tensión continúa en Survivor México La Reliquia en Llamas. Tras el intenso Juego por la Recompensa, Erick y Sahit decidieron acercarse a Anahí para disculparse por la forma en que le hablaron durante el desafío. Ambos aseguraron que su intención es recuperar la unidad de la tribu y dejar atrás el conflicto para fortalecer al equipo. Sin embargo, Anahí no quedó convencida y expresó sus dudas sobre la sinceridad de las disculpas, dejando claro que la confianza dentro de la tribu comienza a fracturarse. La estrategia y las emociones ya juegan un papel fundamental en la competencia.

