¡¿Reconciliación o estrategia?! Erick y Sahit buscan el perdón de Anahí tras el tenso enfrentamiento
Después del Juego por la Recompensa, Erick y Sahit intentan hacer las paces con Anahí, pero ella pone en duda sus verdaderas intenciones.
La tensión continúa en Survivor México La Reliquia en Llamas. Tras el intenso Juego por la Recompensa, Erick y Sahit decidieron acercarse a Anahí para disculparse por la forma en que le hablaron durante el desafío. Ambos aseguraron que su intención es recuperar la unidad de la tribu y dejar atrás el conflicto para fortalecer al equipo. Sin embargo, Anahí no quedó convencida y expresó sus dudas sobre la sinceridad de las disculpas, dejando claro que la confianza dentro de la tribu comienza a fracturarse. La estrategia y las emociones ya juegan un papel fundamental en la competencia.