John dijo una verdad de Andrea que todos los fans de Survivor México 2025 aplaudieron: ¿estás de acuerdo?

Conforme avanzan las semanas al interior de Survivor México 2025, los ánimos van intensificándose entre los concursantes en sus ansias por ganar cada prueba. Para muestra, el conflicto que se originó con los “Villanos”, cuando John Guts apuntó contra Andrea Martí y expuso una incómoda verdad sobre su participación.

John Guts se enojó con Andrea Martí y la acusó de provocar su derrota en Survivor México 2025

Luego de que el equipo de “Héroes” se llevó el triunfo en una de las pruebas semanales, los “Villanos” hicieron una autoevaluación respecto al origen de su decadente desarrollo de los últimos días. Esta discusión llevó a que John Guts señalara directamente a Andrea Martí como aparente responsable de este resultado perjudicial, resaltando su falta de destreza física.

“Preguntas que por qué perdimos Andrea y fue por tu culpa. Porque llegas tarde a la resistencia de la liga y te ganó el peso por los costales, fue solo tu culpa”, señaló molesto el influencer, que anteriormente ya ha mostrado que es una persona muy competitiva y siempre está en búsqueda de llevarse el primer lugar.

Como era de esperarse, estas declaraciones dieron de qué hablar entre el público y rápidamente desataron una discusión en redes sociales. En las respuestas, hubo quien le dio la razón a Guts y tacharon de poco ágil a Andrea, pero también hubo quienes le reclamaron no decirle estas cosas de frente y siempre esperar a hacerlo con otros compañeros.

¿Los “Villanos” son hipócritas? La fuerte revelación de John Guts tras su pleito con Andrea Martí

Aunque el resto de los participantes masculinos les aseguraron a sus compañeras que las apoyan y ellos mismos ven el esfuerzo que hacen, Andrea Martí confesó que en ocasiones, siente que todas sus palabras de aliento son poco honestas. Esto ya que según lo que ha percibido, solo les dan este respaldo porque quieren justificar que todos como equipo perdieron.

Al respecto, John Guts le dio la razón a la actriz y admitió que muchas veces, solo les dicen que no tuvieron errores para que sigan esforzándose. “Obviamente, las felicitaciones son por hipocresía. Les decimos: ‘claro, lo hicieron muy bien, que no decaiga el ánimo, seguimos trabajando como tribu’. Pero no, yo no me la trago”, concluyó el atleta.