Fernando Vélez Pacheco

- Vive actualmente en la Ciudad de México.

- Tiene 3 hermanos, todos son más grandes que él.

- Le gustan mucho los deportes extremos como: Kayak, Surf, Hiking, Esquiar en nieve y agua.

- Es Etologo.

- Un Etólogo usa la psicología de los animales para entrenarlos y ayudarlos a incorporarse a un grupo animal o a ciertas condiciones ambientales.

- Los Animales son su pasión, desde niño ha querido proteger a los animales, ya que siente que con los animales tiene una conexión.

- Disfrutaba mucho de ir al zoológico de niño en compañía de su familia.

- Su familia tenía un rancho y ahí aprendió a montar caballos y a cuidar de los animales.

- Su animal favorito es el gorila y entrenó a uno en un zoológico para que pudiera adaptarse a sus nuevas condiciones y los valores de lealtad que expresó el gorila lo conmovieron.

- Él se dedica a hacer entrenamiento de animales en cautiverio o vida salvaje.

- Él busca conocer el comportamiento de los animales.

- Su trabajo lo ha llevado a estar en más de 50 países como: El Congo, Botswana, Indonesia,Tailandia y el Amazonas.

- En el Congo tuvo que nadar con cocodrilos por una misión: Buscar monos salvajes.

