Así fue el primer baño de Rey Grupero tras salir de Survivor México La Reliquia en Llamas

Después de apagar su llama en Survivor México La Reliquia en Llamas, Rey Grupero vivió uno de los momentos más esperados: su primer baño fuera de la competencia. El exparticipante dejó ver los estragos que semanas de supervivencia dejaron en su cuerpo, recordando las difíciles condiciones que enfrentó entre el hambre, el desgaste físico y las inclemencias del clima. Con este emotivo momento, Rey Grupero mostró el otro lado del reality y todo lo que implica vivir una aventura extrema como Survivor México.