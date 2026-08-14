“Hagan una oración por mí": Rahamá les pide a sus amigos y seguidores que voten para salvarlo en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La final de MasterChef 24/7 está cada vez más cerca, por lo que Ramahá se tomó un momento para mandar un sentido mensaje a través de las cámaras de la cocina más famosa de México. En él, el cocinero le pidió a su familia y amigos que voten por él, pues confesó que le gustaría llegar al menos al top 3, y si es posible, ganar el reality.