¿Boda en puerta? Susana Zabaleta confirma que Ricardo Pérez le dio un anillo

Susana Zabaleta , la icónica actriz mexicana, ha vuelto a ser el centro de atención tras revelar detalles sobre el anillo que recibió de su pareja, el comediante Ricardo Pérez. La noticia causó revuelo entre sus seguidores, quienes no tardaron en especular sobre un posible compromiso entre ambos; sin embargo, la historia detrás del anillo y los verdaderos sentimientos de la también cantante arrojan un giro inesperado.

¿Un anillo de compromiso o de cumpleaños?

Cabe recordar que la noticia del anillo surgió a principios de octubre, cuando Zabaleta, de 60 años, hizo una rápida aparición en Monterrey mostrando una joya en su mano izquierda. Aunque no ofreció detalles en ese momento, el gesto despertó curiosidad. ¿Se trataba de un anillo de compromiso, de promesa, o simplemente un regalo de cumpleaños? A pesar de la especulación, decidió mantener en secreto el significado exacto, generando aún más expectativa entre sus seguidores y los medios de comunicación.

¿Susana Zabaleta se va a casar con Ricardo Pérez?

Finalmente, Susana rompió el silencio y aclaró el misterio. Confirmó que, efectivamente, hay un anillo de por medio, pero descartó los planes de boda: “Estoy muy contenta, la verdad, muy feliz”, comentó. Sin embargo, añadió de manera enfática: “Sí hay anillo, pero no hay boda. Porque eso ya lo hice una vez, uno se casa una vez y no se vuelve a casar”. Con estas palabras, dejó claro que no busca repetir una experiencia que, para ella, ocurre solo una vez en la vida.

¿Qué dicen los hijos de Susana Zabaleta sobre su decisión?

Una de las razones por las que Zabaleta no contempla casarse de nuevo es su promesa a sus hijos de no volver a pasar por el altar. En tono de broma, comentó que la única forma en que se casaría sería si Slobotzky, el compañero de Ricardo en el popular podcast La Cotorrisa, oficiara la ceremonia como sacerdote.

