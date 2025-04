Susana Zabaleta y la presión social por estar con Ricardo Pérez; “es como si estuvieras desnuda”

Son muchas las declaraciones que Susana Zabaleta, actriz y cantante, ha dicho a los medios de comunicación en las últimas semanas, la mayoría de estas relacionadas directamente con el vínculo amoroso que tiene con el comediante Ricardo Pérez. Ahora, ha dado de qué hablar luego de señalar la impresionante presión social que vive, prácticamente, día a día.

Para poner un poco de contexto, vale decir que la diferencia de edades entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez es de 30 años, hecho que ha significado un sinfín de críticas hacia la cantante misma que, incluso, ha señalado que ha perdido amistades por esta situación. Ahora, dejó entrever que la presión social que vive por estar vinculada con el comediante es algo difícil para ella.

Susana Zabaleta sobre estar con Ricardo Pérez: “es como si estuvieras desnuda”

Durante una charla con nuestra querida Pati Chapoy, Susana Zabaleta habló sobre los profundos miedos que ha tenido a raíz de su relación con Ricardo Pérez, así como los cuestionamientos que día a día recibe por estar con un hombre 30 años menor que ella. Incluso, hizo una analogía respecto a salir a la calle completamente desnuda y las críticas que esto podría generar.

“Es difícil salir a la calle. No es lo mismo que la gente voltee y te diga ‘hola, ¿cómo estás?’ a que voltee y te haga un gesto de desdén. Sí, se siente horrible (...) Es cómo…es la misma sensación que si estuvieras encuerada, como si trajera algo que no le parece a los demás, ¿sabes? Como si estuviera vestida de una forma que dices ‘¿Por qué se vistió así?’ Bueno, así me siento yo todos los días”, mencionó.

No se arrepiente de su relación con Ricardo Pérez

A pesar de esta delicada situación, Susana Zabaleta no se arrepiente de su relación con Ricardo Pérez y, de hecho, cada que puede habla maravillas de él, reflejando el enorme amor que siente por el comediante: “Ha sido alguien que resuelve. Él nos hizo la comida, osea pasamos fin de año juntos. Él nos hizo el desayuno, comida y cena”, sentenció.