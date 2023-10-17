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FOTOS | Sylvia Pasquel se perdió la boda de Michelle Salas, ¡porque terminó en el hospital!

La abuela de la hija del “Sol” no pudo acompañar a su nieta el día de su boda. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Sylvia Pasquel habla de la supuesta rivalidad con Alejandra Guzmán.

Sylvia Pasquel habla de la supuesta rivalidad con Alejandra Guzmán.

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Luis Enrique Guzmán (8).jpg
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Sylvia Pasquel actualiza el estado de salud de Silvia Pinal; no necesita catéter.

Sylvia Pasquel actualiza el estado de salud de Silvia Pinal; no necesita catéter.

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Sylvia Pasquel habla de la supuesta rivalidad con Alejandra Guzmán.

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Sylvia Pasquel actualiza el estado de salud de Silvia Pinal; no necesita catéter.

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Sylvia Pasquel habla de la supuesta rivalidad con Alejandra Guzmán.
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