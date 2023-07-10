Sylvia Pasquel pide no alarmarse por salud de su madre Silvia Pinal.

Sylvia Pasquel pide al público y a la prensa, no alarmarse por el estado de salud de su madre, Doña Silvia Pinal, luego de que trascendiera que esta semana su estabilidad física y emocional, se había visto mermada, entre otras cosas por la polémica de que su nieto Apolo, pudiera no ser hijo biológico de su hijo Luis Enrique Guzmán.

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Llegué el día que se puso malita, pero luego lo que pasa, es que hacen más grandes las cosas de lo que son, llevan días haciendo guardia en mi casa, como si mi mamá ya estuviera grave y en las últimas, y bueno, tienen que entender que es una señora de 92 años y que de repente tiene sus descompensaciones, como en esta ocasión. Llegó el doctor, le cambió los medicamentos, porque tenía una arritmia y ya, al día siguiente ya estaba bien, cuando llegué, ese día, ya estaba ella muy bien, estuvimos platicando, estuvimos bromeando, cenamos juntas

Ahí estuvieron mis hermanos con ella, antes de que yo llegara y al día siguiente, también me fui a pasar un rato con ella, estuvimos bromeando, le dije ‘¿Te quieres ir conmigo a Acapulco?’ Me dijo ‘Sí, sí, me quiero ir contigo, llévame a Acapulco’, yo creo que la semana que entra me la llevo

¿Cuáles son los padecimientos de Silvia Pinal?

En la entrevista, Sylvia Pasquel reveló los problemas de salud más frecuentes que tiene su madre, los cuales son normales por la edad.

Está muy bien, es un roble mi mamá, pero bueno, si a uno de repente le da la arechuchu y te quedas en tu cama todo el día o vas a ver al médico, porque te sientes mal, una señora de 92 años, pues es normal, no es una enfermedad seria, son las cosas lógicas de su edad que de repente le viene una descompensación o les da una infección en las vías urinarias, eso es lo más frecuente y lo más común en esas edades

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Este fin de semana, Sylvia ofreció con gran éxito dos funciones de su obra, ‘No seré feliz, pero tengo marido’ en un Teatro de Ixtapaluca, Estado de México.

