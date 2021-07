La postura de Sylvia Pasquel tras comparaciones de Michelle Salas con Frida Sofía.

La abuela de la hija modelo de Luis Miguel y Stephanie Salas dio a conocer su postura ante las comparaciones de su nieta y su sobrina.

Semanas atrás usuarios de las redes sociales ‘atacaron’ a Frida Sofía por la misma vía por la “falta de belleza” que caracteriza a su sobrina Michelle Salas. Los comentarios que recibió la hija de Alejandra Guzmán fueron expuestos en sus historias de Instagram y a cada persona que la atacó le respondió, muy a su manera.

En aquella ocasión Frida Sofía aceptó que la hija modelo de Luis Miguel es muy guapa y señaló que nunca lo ha negado, al contrario.

Michelle Salas sale en defensa de Frida Sofía "¡Aquí nadie es mejor que nadie!”

“Y regresamos con las comparaciones y agresiones sin razón alguna. Ya estoy harta de las comparaciones y el bullying”, indicó la influencer.

Frida aseguró que no existe relación entre ella y Michelle por lo que exigió que no se les compare: “Siempre se burlan de mí al compararme con esta mujer. ¿Por qué me dicen que tengo que ser como ella? No conocen a ninguna de las dos y nosotras no tenemos nada que ver. No tengo relación alguna, ¡compárenla con su hermana! Tendría un poco más de sentido”.

El gesto de Michelle Salas a Frida Sofía que ‘huele’ a reconciliación.

Además, Frida Sofía confirmó que no se habla con su sobrina: “¡Ya hueva con la gente así! No entiendo por qué el compararme siempre con Michelle, Compárenla con su hermana o con alguien de su entorno. Ni ella me habla ni yo a ella. ¡No quiero ser como nadie! ¡Y sí, ella está más bonita! ¿Quién dijo que no?”.

Michelle Salas salió en defensa de Frida Sofía

Las comparaciones también llegaron a oídos de Michelle Salas quien no dudó en salir en defensa de su tía a través de un sentido mensaje.

Michelle Salas vs. Frida Sofía: ambas son bellas, talentosas, emprendedoras, sobre todo familia, pero ¿quién es tu favorita?

“Qué tristeza ver que siga esta situación y que se haga de algo bueno y positivo un problema y el blanco a burlas y críticas. Por favor, dejen de comparar. ¡Aquí nadie es mejor que nadie! Somos seres humanos e individuos; cada quien es como es y todos merecemos respeto. Les pido con todo el cariño que no traten de seguir creando fricción y diferencias entre dos personas que son familia y que no están compitiendo”, escribió Michelle Salas.

Sylvia Pasquel también habló de las comparaciones

Frida Sofía reveló por qué rompió toda comunicación con la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas.

Si alguien en la familia Pinal se había mantenido al margen del escándalo que envuelve a su familia desde que Frida Sofía denunció que su abuelo, Enrique Guzmán, había abusado de ella desde que era una niña, ella es Sylvia Pasquel, hasta hace algunos días que rompió su silencio y envió un mensaje a su sobrina.

“¿Qué le podemos decir? Que la queremos, que somos su familia y que ojalá las cosas se resuelvan y tomen su camino más de amor y de compresión”, dijo ante la lente de “Suelta la Sopa”.

La actriz y también cantante también fue cuestionada sobre las comparaciones que hacen en las redes sociales entre Frida Sofía y su nieta Michelle Salas a lo que reaccionó de la siguiente manera: “Creo que no soy la indicada para responder esa pregunta. No soy yo la persona indicada para contestar eso y nada más, yo me mantengo al margen”.

Frida Sofía está en busca de nuevas oportunidades y se aliará con alguien de su familia para su próximo negocio