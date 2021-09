El temblor del pasado martes causó daños en la casa de Sylvia Pasquel.

El sismo, de magnitud 7.1 ocurrido la noche del martes 7 de septiembre, dejó severos daños en la propiedad de Sylvia Pasquel, ubicada en Acapulco, Guerrero.

Sylvia Pasquel sale en defensa de su familia constantemente

Platicamos EN EXCLUSIVA con Sylvia Pasquel, quien nos habló sobre el tema de exclusividad de Silvia Pinal con la televisora.

La actriz, de 71 años, rompió el silencio para los micrófonos de Azteca UNO y otros medios de comunicación, sobre los daños que sufrió su casa.

“Me fue muy mal en mi casa en Acapulco, caray. Anoche que hablé a la casa, me dijeron ‘se cayeron las copas, se cayó la bocina y un florero’, pero ahora en la mañana, me mandaron foto de cómo se cuarteó todo”, expresó la hija de Doña Silvia Pinal.

“En la parte de la alberca fue donde más sufrimos daños. Se desprendió una parte de la pared, entre el piso y la alberca. Lo que más me preocupa es el barandal porque es de cristal”, continuó.

Por si fuera poco, la artista no ha podido acudir a su domicilio en Acapulco porque un derrumbe impide el acceso.

“No se puede subir ni bajar de la casa porque un derrumbe tapó la calle donde subimos. Ahorita, los informes que tengo, es que se dañó la torre de control y hubo derrumbes en la carretera, sobre todo a la altura de Chilpancingo, entonces no se puede entrar a mi casa”, subrayó.

Te puede interesar: Sylvia Pasquel habló de su papel en la nueva producción de TV Azteca.

¿Cuál es el estado de salud de Silvia Pinal tras el sismo?

Sylvia Pasquel confirmó que su mamá Silvia Pinal se encuentra en buen estado de salud y se reporta estable tras el sismo magnitud 7.1 con epicentro en Guerrero.

“A mi mamá luego luego le hablé por teléfono y me dijo ‘apoco tembló, yo no lo sentí’. Le dije ‘que bueno, que bendición’. A Michelle todavía no le han llegado las noticias, pero no tarda en mandar un mensaje”, contó Pasquel sobre su nieta Michelle Salas radicada en Nueva York.

Ningún miembro de la Dinastía Pinal salió herido de gravedad, según confirmó Sylvia Pasquel para los micrófonos de Azteca UNO y otros medios de comunicación.

Fue en junio de 2020, cuando la casa ubicada en Huatulco de Alejandra Guzmán también sufrió severos daños tras un sismo magnitud 7.5 en Oaxaca. Pese a todos los percances, la famosa familia se mantiene unida en Ciudad de México y otras partes de la república mexicana.

También te puede interesar: Así fue el último adiós a Natasha Moctezuma, hermana de Frida Sofía.