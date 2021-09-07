Sylvia Pasquel habló de su papel en la nueva producción de TV Azteca.

Sylvia Pasquel nos cuenta de su participación en “Un Día para Vivir”.

Este lunes empezamos la semana con la presencia de nuestra querida Sylvia Pasquel, quien nos habló de su participación en la nueva producción de nuestra casa, TV Azteca, ‘Un Día Para Vivir’.

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Definitivamente desde que me entregaron el capítulo me encantó, me pareció sensacional esta oportunidad de tocar el tema de la muerte desde puntos de vista diferentes, porque cada personaje tiene cuentas pendientes, tiene cosas que arreglar de la vida, a veces nos sentimos como inmortales y siempre estamos dejando pendientes para mañana, verdad, como nunca nos vamos a morir

Entonces, dejamos las cuentas pendientes para al rato, para mañana, dentro de un mes y cuando de repente te dicen ‘Oye te quedan 24 horas’, yo creo que es una vorágine de sentimientos y de emociones, y de decir ‘qué hago, qué es lo que yo haría en 24 horas que me quedan de vida’, y este personaje es una mujer feliz, es viuda, vive con el hijo, el hijo es muy controlador de esos que tenemos las personas mayores, que te quieren controlar, que no quieren dejar salir, quieren organizarte la vida y tiene un aliado

La experimentada actriz nos reveló los detalles de su personaje en la serie que se estrena este lunes en punto de las 20:30 horas por la señal de Azteca Siete.

Este personaje tiene un nieto que es su adoración y que se vuelve su cómplice, ella ya estaba esperando la muerte, es una sorpresa que se aparezca la muerte, pero lo que decide es ocupar sus horas para poder encontrar al que fue el gran amor de su vida que, por azares del destino, no logran concretar su amor. Entonces, ayudado por el nieto con esto de la tecnología, que también me encantó, lo encuentran y, bueno ella lo único que quiere decirle es que estuvo enamorado de él y nunca lo olvido, mejor vean el capítulo porque tiene un final sorprendente, es un capítulo romántico, alegre, divertido, pero, sobre todo, muy emotivo

El hermoso momento con su madre

Al mismo tiempo, Sylvia Pasquel se encuentra trabajando en la famosa obra de teatro Rosa De Dos Aromas.

Invite a mi mamá y desafortunadamente ya el día de hoy me aviso, Rubén Lara que solamente vamos a estar dos fines de semana más, a pesar, de que nos ha ido muy bien, con el cambio de semáforo, ya sabes, empezamos muy bien cambiaron el semáforo a rojo, empezó a bajar la afluencia y acabaremos el sábado 19 de septiembre

Sylvia Pasquel habló de sus nietas

La actriz habló de su familia en especial de sus famosas nietas, quienes tienen una gran carrera.

Mi nieta Michelle acaba de llegar a Nueva York, está haciendo unos trabajos con marcas, mi nieta Camila llegó ayer después de estar cuatro meses en Chile haciendo una serie y mi hija en MasterChef, la veo muy poco…

Nuestra querida actriz se tomó un momento para hablar del fallecimiento de la hermana menor de Frida Sofía.

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