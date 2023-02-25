“La vida real es mucho más cruel": Tabata Jalil confiesa que no participaría en un reality show.

Tabata Jalil es una de las conductoras más queridas de la actualidad en la televisión mexicana, quien todas las mañanas enamora a sus fans con su participación en Venga La Alegría.

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La tarde de este viernes, Tabata Jalil fue la invitada de honor en el nuevo capítulo de ‘De lo que UNO se Entera’ con Carlos ‘Chicken’ Muñoz, donde reveló algunos detalles de su vida personal y profesional.

¿Por qué Tabata Jalil no estaría en un reality? Durante su entrevista con Carlos ‘Chicken’ Muñoz, los fans comenzaron a mandar muchos cumplidos para Tabata Jalil; sin embargo, uno le cuestionó si estaría dispuesta a entrar a un reality de supervivencia y esto respondió.

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Por supuesto que no, pues yo no necesito eso en mi vida, la vida real es mucho más cruel que un reality, no es cualquier cosa, mis respetos para los que van, como tú fuiste, no es cualquier cosa, tienes que sacrificarte mucho y dejar mucho. Y en este momento de mi existencia, no pienso dejar lo que tengo

Por ello, los millones de fans no podrán ver a Tabata Jalil en un reality, pese a que muchos lo ansiaban.