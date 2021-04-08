- 28 años.

- ACTRIZ Y ACTIVISTA.

- Originaria de Tijuana, Baja California.

- Licenciada en Teatro por parte de la Universidad Autónoma de Baja California.

- Protagonista de tres temporadas de una telenovela.

- Ha participado en telenovelas como “Las Malcriadas” (Azteca, 2017) y ha sido conductora en programas de videojuegos, cómics y mundo geek.

- En cine ha participado en Buenos Tiempos (2012) y Amir (2014), ambas del directorm tijuanense José Paredes.

- Ha participado en varios festivales estatales y nacionales como el XVII Encuentro de Teatro y V Binacional de Dramaturgia del Centro Cultural Tijuana (2013), XI Festival de la Joven Dramaturgia (2013) y en el circuito X Teatro a Una Sola Voz (2014), así como el VI Encuentro Nacional de la Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente (2013) como delegada estatal y el I Encuentro Iberoamericano de la Voz (2014) como delegada nacional, el VII Laboratorio Abierto Yuyachkani (Perú, 2015).

- Ha sido becaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico Baja California 2013-2014. Sus textos se han montado en Argentina (“Entre líneas de café”, dir. Luis Villanueva), FITLA Brasil 2015 (Colectivo Ámbar) y Guadalajara, Jalisco (“Elisa”, Pata de Conejo).

- Su unipersonal “La idea no era quedarse” (2013) se encuentra editado en la antología Joven Dramaturgia Volumen I (2015) de Editorial Malaletra.

- Activista de la asociación civil en contra de la discriminación de personas con modificaciones corporales “ MI CAPACIDAD NO ES TATUADA“.