Taylor Swift: Letras y videos oficiales de las canciones del álbum “The Tortured Poets Department”

Taylor Swift, una de las cantantes y compositoras más influyentes en el apartado de la música a nivel internacional, se encuentra de plácemes y manteles largos dado que recientemente estrenó el álbum “The Tortured Poets Department”.

¿El nuevo álbum de Taylor Swift incluye 31 canciones? “The Tortured Poets Department” es un álbum doble que consta de 31 canciones y fue estrenado poco antes de la medianoche en una plataforma de streaming; sin embargo, horas después fue lanzado el llamado “TTPD: The Anthology”.

Nos divertimos en grande con Se me Subió el Muerto en La Resolana [VIDEO] Nuestros amigos de Se me Subió el Muerto nos contaron las increíbles experiencias que han tenido durante su exitosa carrera y se divirtieron con El Capi.

“The Tortured Poets Department” es el undécimo material discográfico de Taylor Swift y está compuesto de 16 canciones, mientras que “TTPD: The Anthology” consta de 15 temas, lo que da un total de 31.

En este álbum la cantante regresó al estilo que la caracterizó y dejó un poco de lado el pop, además de que encontramos desamor, nostalgia, ira, depresión, aceptación y autorreflexión, sentimientos que la cantante plasmó perfectamente en su más reciente material discográfico.

Te puede interesar: FOTOS | Taylor Swift hace historia en los MTV VMAs, ¡tiene cuatro premios a Video del Año!

¿Cuáles son los temas que incluye “The Tortured Poets Department”?

Lado A



Fortnight (feat. Post Malone).

The Tortured Poets Department.

My Boy Only Breaks His Favorite Toys.

Down Bad.

Lado B



So Long, London.

But Daddy I Love Him.

Fresh Out the Slammer.

Florida!!! (Florence + the Machine).

Lado C



Guilty as Sin?.

Who’s Afraid of Little Old Me?.

I Can Fix Him (No Really I Can.)

Loml.

Lado D



I Can Do It With a Broken Heart.

The Smallest Man Who Ever Lived.

The Alchemy.

Clara Bow.

Bonus Track.

The Manuscript.

Lado sorpresa



The Black Dog.

Imgonnagetyouback.

The Albatross.

Choe or Sam or Sophia or Marcus.

How did it end.

So High School.

I hate it Here.

Thank you aIMee.

I look in people’s Windows.

The Prophecy.

Cassandra.

Peter.

The Bolter.

Robin.

The Manuscript.

Te puede interesar: FOTOS | ¿Taylor Swift tiene problemas con el alcohol?

¿Qué dijo Taylor Swift?

Previo a su lanzamiento, Taylor Swift escribió en redes sociales lo siguiente: “es una sorpresa de las 2 am: The Tortured Poets Departament es un álbum DOBLE secreto. Había escrito tanta poesía torturada en los últimos 2 años y quería compartirla toda con ustedes, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Anthology. 15 canciones extra. Y ahora la historia ya no es mía, es toda suya”.

¿Cuáles son los temas que más revuelo han causado?

El tema que más ha acaparado los reflectores es “So long London”, ya que en este explica que el final con Joe Alwyn no fue abrupto ni mucho menos, pero deja en claro que con él se veía en el altar y creyó que era el amor de su vida, pero no fue así y terminó siendo la crónica de una muerte anunciada.

Otro de los temas que han tocado fibras es “But Daddy I Love Him”, pues habla de una relación con una persona a la que nadie de su círculo social aceptaba y a quien todos odiaban, pero eso a ella no le importaba e igual lo sequía queriendo. Incluso sus padres no estaban de acuerdo.

“The Alchemy” y “So High School “ son otros de los temas favoritos, pues revela que entre tanto dolor, pena y desamor siempre existe una llama de esperanza. La primera habla sobre el renacer de la cantante ahora que está con Travis Kelce, esto gracias a todas las referencias que hace sobre el futbol americano.

También te puede interesar: FOTOS | ¿Bad Bunny y Taylor Swift cantarán juntos?

¿Cuál fue el primer video de este álbum doble?

El primer video que lanzó Taylor Swift y que forma parte de su nuevo material discográfico es “Fortnight”, tema que canta al lado de Post Malone. Cabe mencionar que esta es la primera colaboración que hacen ambos artistas.

En este video combinan fuerza, energía y momentos idílicos, pero se deja ver un pequeño guiño a las nupcias no alcanzadas por Taylor Swift y parte de la canción dice:

I was s’posed to be sent away

But they forgot to come and get me

I was a functioning alcoholic

‘Til nobody noticed my new aesthetic

All of this to say, I hope you’re okay

But you’re the reason

And no one here’s to blame

But what about your quiet treason

And for a fortnight there we were forever running

‘Til you sometimes ask about the weather

Now you’re in my backyard turned into good neighbors

Your wife waters flowers, I want to kill her