¿Qué son los brazaletes de la amistad de los conciertos de Taylor Swift?

Pocas artistas han logrado establecer un vínculo tan fuerte con sus fanáticos como Taylor Swift. Sus seguidores, conocidos como “swifties”, han demostrado una lealtad inquebrantable a lo largo de los años. Pero entre todas las pruebas de devoción, hay un símbolo especial que destaca: los “friendship bracelets” o pulseras de la amistad.

Pero, ¿qué son y qué significan estas pequeñas pulseras? Si estás planeando asistir a los conciertos de Taylor Swift en México, ¡presta atención a esta curiosa tradición!

Britney Spears; “La Princesa del Pop”, preocupa a sus fans por el aspecto tan descuidado que luce en fotos recientes.

¿Qué son y qué significan los ‘friendship bracelets’ de Taylor Swift?

El mundo de los swifties es un lugar lleno de creatividad y pasión, por lo que los friendship bracelets son un testimonio tangible de esta conexión. Estas pulseras, hechas a mano con amor y dedicación, no son simples accesorios, son portadoras de historias. Cada una de ellas representa un álbum, una canción favorita o una era específica de la carrera de Taylor Swift. Surgieron a partir de un verso en la canción “You’re on Your Own, Kid” de su álbum “Midnights” lanzado en 2002. La línea “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it”, inspiró a los fans a crear estas pulseras como un acto de amor y unidad.

¿Cómo hacer friendship bracelets para los conciertos de Taylor Swift en México?

Si tienes la suerte de asistir a uno de los emocionantes conciertos de Taylor Swift en México, no puedes dejar de participar en esta tradición. Crear tus propias friendship bracelets es un proceso sencillo. Necesitarás hilo elástico transparente, cuentas de colores, cuentas con letras y broches para cerrar las pulseras. Los colores son clave, ya que cada uno suele estar asociado a un álbum específico de Taylor Swift. Por ejemplo, el rojo puede representar el álbum “RED”, mientras que el amarillo evoca “Fearless”.

Sin embargo, la magia real comienza en los conciertos. La tradición dicta que al asistir a un show, es natural dar y recibir estas pulseras. Algunas fanáticas incluso pueden terminar con una muñeca adornada con una variedad de pulseras de diferentes diseños y colores.

🙂🙃🙂🙃 40 friendship bracelets ready para el 26 de agosto 🙂🙃🙂🙃 pic.twitter.com/YZmu50XKAh — MILM (@popofcolorlife) August 14, 2023

¿Cuándo y dónde son los conciertos de Taylor Swift en México?

La espera ha terminado para los swifties mexicanos, ya que Taylor Swift se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México durante cuatro emocionantes días: del 24 al 27 de agosto de 2023. Este icónico escenario será el lugar donde los fanáticos podrán unirse, cantar a todo pulmón y, por supuesto, intercambiar sus preciosas friendship bracelets.