Taylor Swift en México: Este será el setlist de sus conciertos en el Foro Sol

Los swifties están que no caben de emoción, ya que en próximos días Taylor Swift pisará por primera vez suelo mexicano con su “Eras Tour”. La cantante dará cuatro conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, lo que representa un hito en su carrera.

¿Cuándo son los conciertos de Taylor Swift en México? Taylor Swift se presentará por primera vez en el Foro Sol de la Ciudad de México en los próximos días:

Jueves 24 de agosto.

Viernes 25 de agosto.

Sábado 26 de agosto.

Domingo 27 de agosto.

Se espera que los conciertos de la cantante inicien cerca de las 20 horas, ya que sus últimos shows han rondado las tres horas de duración, pues se sabe que su setlist está compuesto por más de 30 canciones.

Posible setlist del concierto de Taylor Swift en México

Sin duda el concierto de Taylor Swift promete bastante. Cabe mencionar que hasta la fecha, la cantante ha lanzado un total de diez álbumes de estudio. “Taylor Swift” (2006); “Fearless” (2008), “Speak Now” (2010), “Red” (2012), “1989” (2014), “Reputation” (2017), “Lover” (2019), “Folklore” (2020), “Evermore” (2020) y “Midnights” (2022).

Te puede interesar: Taylor Swift :Esto cuestan los boletos para sus conciertos en reventa.

“The Eras Tour” recopila lo mejor de todos los álbumes de Taylor Swift; sin embargo, la intérprete ha optado por rotar algunas de sus canciones para no repetirlas tanto y ha agregado 2 canciones sorpresa, las cuales no revela hasta el día del concierto.

Lover



Miss Americana & the Heartbreak Prince.

Cruel Summer.

The Man.

You Need to Calm Down.

Lover.

The Archer.

Fearless



Fearless.

You Belong With Me.

Love Story.

También te puede interesar: Taylor Swift anuncia conciertos en México.

Evermore



'Tis the damn season.

No body, no crime.

Willow.

Marjorie.

Champagne problems.

Tolerate it.

Reputation



...Ready for It?.

Delicate.

Don't Blame Me.

Look What You Made Me Do.

Speak Now



Enchanted.

Long Live.

Speak Now.

Te puede interesar: Taylor Swift en México: ¿Cuánto ganará con su gira The Eras Tour?

Red



Red.

22.

We Are Never Ever Getting Back Together.

I Knew You Were Trouble.

All Too Well (10 Minute Version).

Folklore



The 1.

Betty.

The last great american dynasty.

August.

Illicit affairs.

Y tears ricochet.

Cardigan.

1989



Style.

Blank Space.

Shake It Off.

Wildest Dreams.

Bad Blood.

Midnights

