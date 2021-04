Exatlón: El mensaje de Evelyn Guijarro tras eliminar y dejar sin Gran Final a Casandra Ascencio.

Evelyn Guijarro dio un mensaje tras eliminar y dejar sin Gran Final de Exatlón a Casandra Ascencio. La atleta de alto rendimiento dijo sentirse muy tranquila y en paz por haber logrado su pase a la disputa por el campeonato.

Me siento muy feliz, muy satisfecha, muy tranquila, desde el inicio que iba a competir lo sentía, me sentía muy tranquila, muy en paz, muy zen

Fui con la mentalidad de disfrutarlo tal cual, en mi temporada fui segundo, y aquí como quien dice iba a ser segundo o tercero, no iba a cambiar mucho, dije ‘disfrútalo, son tus ultimas carreras, tus últimos tiros’

Evelyn Guijarro habló de la supuesta alianza entre compañeras

Guijarro recordó que se habló mucho de una supuesta alianza entre Mati, Jazmín y ella, pero aseguró que no fue así, pues ella piensa que simplemente se llega a donde quieres llegar y “te enfocas en ti, no importa lo que hablen de ti y no debes demostrarle nada a nadie”.

Por su parte, Heliud Pulido opinó que Casandra Ascencio se fue plena, tranquila e hizo bien las cosas e incluso fue una lider que apoyó a su equipo, siempre cantando y siendo feliz.

