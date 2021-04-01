Exatlón: Keno Martell, La Bestia, Patrick Loliger y Pamela Verdirame regresan a la competencia de cara a la Gran Final.

Las emociones y tensiones se viven al límite en los últimos días de Exatlón: Titanes vs Héroes. En la emisión de este 31 de marzo, nuestros queridos atletas tuvieron una actividad completamente diferente a la que están acostumbrados.

Te puede interesar: Exatlón: Querida atleta de Titanes es operada de emergencia; comparte mensaje en redes sociales.

Y es que tuvieron que enfrentarse a un duelo completamente diferente que puso a prueba sus capacidades psicológicas, mentales y creativas, el popular Duelos de las Palabras Prohibidas de Exatlón.

Un reencuentro vía remota

En esta ocasión nuestros atletas no jugaron solos, sino que tuvieron el apoyo de antiguos compañeros y grandes amigos que estuvieron con ellos a lo largo de su aventura en Exatlón.

Un verdadero reto a distancia, poder adivinar las palabras en juego y descubrir si todavía se entienden a pesar del tiempo.

Keno Martell fue el primero en aparecer para apoyar a Evelyn Guijarro a sumar un punto más para los Héroes. Sin embargo, una de las parejas más emotivas fue la que formaron Heliud Pulido y Pamela Veridame, quienes entregaron el segundo punto para los Titanes y demostraron que tienen una hermosa relación.

Llegó el momento de una de las participantes más queridas. Doris del Moral hizo equipo con Casandra Ascencio para sumar siete puntos, mismos que no fueron suficientes para superar a la pareja formada por Pato Araujo y Patrick Loliger, quienes entregaron el tercer punto para los Titanes.

Estuvieron presentes los participantes de Survivor México

Los nuevos participantes de Survivor México tuvieron la oportunidad de jugar con los atletas de Exatlón, siendo la primera en aparecer Adianez Hernández.

También te puede interesar: Estos fueron los momentos más polémicos de Exatlón Titanes vs. Héroes. En FOTOS los recordamos todos.

Eduardo Barquín, Natalia Alcocer, Gabo Cuevas y Dany Torres fueron otros de los próximos participantes de Survivor México que estuvieron trabajando en equipo junto a nuestros atletas.

