Exatlón: Querida atleta de Titanes es operada de emergencia; comparte mensaje en redes sociales.

Exatlón: Titanes vs Héroes nos regaló trepidantes duelos en las tierras de República Dominicana, pues tus atletas favoritos dejaron el corazón en cada uno de los circuitos.

Las lesiones tampoco faltaron a lo largo de esta trepidante aventura, ya que los concursantes hicieron hasta lo imposible por anotar puntos y vencer a sus rivales.

Fuera de la competencia, algunos atletas también acudieron al médico para solucionar todo tipo de malestar físico. Por ejemplo, Carmelita Correa, quien recientemente acudió al hospital para operarse de la rodilla.

La también conocida como ‘Coneja’ compartió con sus 721 mil seguidores en Instagram una publicación avisando sobre su futura cirugía: “Ya en el hospital, lista para la operación, deséenme suerte amigos”, escribió.

Carmelita Correa

Te puede interesar: Exatlón: La maldición que persigue a Pato Araujo que podría terminar en la Gran Final del reality show.

Ya en el hospital, lista para la operación.deséenme suerte amigos. pic.twitter.com/VNpKFfpZl8 — Carmelita Correa (@karmelacorrea) March 29, 2021

Carmelita Correa confesó que salió con éxito de su operación

Una vez terminada la cirugía, la velocista publicó una nueva foto en sus redes sociales, donde nos puso al tanto sobre su estado de salud.

Me siento muy aliviada de que esta operación se haya realizado. Durante Exatlón estuve soportando algunas molestias por unos cuantos meses, tenía miedo de que se tratara de una lesión grave, ya que me estaba limitando en mi vida diaria

Por si fuera poco, la exintegrante de Titanes agradeció a su novio René Serrano por ser una de las personas más incondicionales en su vida.

Le agradezco infinitamente a René Serrano que estuvo conmigo en cada paso, estoy muy contenta de estar con él de nuevo, te amo con todo mi corazón gracias por tu apoyo y cuidados, eres el más atento del mundo

Por último, Carmelita Correa agradeció a todo el personal médico que la trató fenomenal durante su estadía en el nosocomio.

Me atendieron de lo mejor y me explicaron todo el procedimiento además de darme mucha confianza, al igual que a todo el equipo del hospital Ángeles Mocel por su profesionalismo y excelentes instalaciones

También te puede interesar: Exatlón: La hazaña que se cumpliría en la Gran Final en caso de que este atleta obtenga el campeonato.