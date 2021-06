Tenoch Huerta se perfila para conquistar al mundo en Black Panther 2.

Una de las producciones más esperadas de los últimos años, sin duda, es Black Panther: Wakanda Forever, la cual será la segunda entrega de este héroe; sin embargo, esta nueva versión será con la ausencia del protagonista Chadwick Boseman, quien lamentablemente falleció el pasado 2020.

Ahora, se ha revelado que esta nueva producción contará con grandes sorpresas, una de estas es la participación de un actor mexicano, quien de acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, tendrá un gran papel importante en la cinta. Los rumores apuntan a que Tenoch Huerta podría hacer el papel de Namor en el MCU.

Recordemos que fue en el 2020 cuando se reveló que Tenoch Huerta se encontraba en pláticas para formar parte de esta nueva producción, como un posible villano, algo que dejó muchas dudas sobre el papel que podría tener, pero al parecer su participación sería mucho más importante de lo que muchos seguidores habrían pensado.

La carrera de Tenoch Huerta

Es importante mencionar que el actor mexicano Tenoch Huerta ha tenido una carrera en constante crecimiento durante los últimos años, teniendo participaciones importantes en series muy exitosas como: Narcos: México o Mozart in the Jungle, y otras participaciones en películas como The Forever Purge, Spectre y Güeros.

Las grabaciones de Black Panther: Wakanda Forever se tienen pensadas para que comiencen en julio de 2021, por lo que una posible confirmación sobre el papel del actor mexicano podría llegar pronto antes del inicio de grabaciones. Además, el gran estreno de esta película se espera para el 8 de julio de 2022.