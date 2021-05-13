Ana de la Reguera y Tenoch Huerta protagonizan 'La Purga por siempre'. Los actores formarán parte de la quinta cinta de la saga de suspenso y terror 'La Purga', que será dirigida por el cineasta mexicano Everardo Gout.

Este largometraje tendrá una identidad latina y por ello se eligieron a los mencionados protagonistas, La saga de Hollywood creada por James Demonaco cuenta cómo un presunto día al año en Estados Unidos se permite asesinar y cometer cualquier delito sin consecuencias.

La película de terror y ciencia ficción estelarizada por Ana de la Reguera se estrenará el 9 de julio de este año, pues aunque estaba lista desde el pasado 2020, la pandemia obligó a mover su fecha de estreno.

Te puede interesar: Las comedias más emblemáticas de Seth Rogen que no te puedes perder.

La saga de 'La Purga' estrena su quinto film

El film trata de un matrimonio mexicano que se une a una familia texana "para enfrentar a un país a punto de colapsar, que se hunde en un mar de caos y de sangre”.

Por su parte, la saga ya cuenta con cuatro películas y una serie de televisión, la cinta se basa en una historia de ficción en Estados Unidos, donde durante una noche todo crimen es legal durante 12 horas.

'La Purga: La noche de la Expiación', 'La Purga: La Serie', La Purga: La noche de las bestias', 'La Purga: La noche de la Elección' y 'La Purga: El Inicio' son las cintas previas de esta nueva aventura estelarizada por Ana de la Reguera y Tenoch Huerta.

También podría interesar: Las curiosidades más aterradoras sobre la saga de ‘El Conjuro’.