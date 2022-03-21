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FOTOS | Thalía saca a relucir sus imperfecciones y también las de sus fans.

La estrella de la pantalla chica contó a sus seguidores lo que le ha dejado estos dos años estando más tiempo en casa.

Por: TV Azteca

Thalía con body rosa..jpg
Thalía con cadenas..jpg
Thalía con chamarra verde..jpg
Thalía con corse..jpg
Thalía con girasoles..jpg
Thalía con guantes negros..jpg
Thalía con lentes con cadenas..jpg
Thalía con lusa rosa..jpg
Thalía con maquillaje recargado..jpg
Thalía con maxi sombrero..jpg
Thalía con moño en la blusa..jpg
Thalía con traje de baño de girasoles..jpg
Thalía con traje de flores..jpg
Thalía con vestido de colores..jpg
Thalía con vestido verde..jpg
Thalía con vetsido rojo..jpg
Thalía conlentes de marca..jpg
Thalía cual princesa..jpg
Thalía empoderada..jpg
Thalía en bicicleta..jpg
Thalía en el camerino..jpg
Thalía en traje de baño de chetos..jpg
Thalía en traje de baño rosa..jpg
Thalía en traje de baño verde con blanco..jpg
Thalía en un dorado traje de baño..jpg
Thalía entre plumas..jpg
Thalía hablando por teléfono..jpg
Thalía posando..jpg
Thalía sacando al lengua..jpg
Thalía se hace una selfie..jpg
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