¿Dónde estaban las hijas del Príncipe Andrew cuando fue arrestado?

Desde que el ex príncipe Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado este jueves por oficiales de la Policía de Thames Valley, las interrogantes sobre el paradero de su círculo íntimo no han dejado de crecer. El mundo se pregunta dónde están Sarah Ferguson y sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz. Según reseña el Daily Mail, ninguna de las tres mujeres ha sido vista en público recientemente, pero un movimiento en Florida ha captado toda la atención.

Edoardo Mapelli Mozzi, esposo de la princesa Beatriz, fue visto en Palm Beach, Florida, justo en la misma zona donde en años anteriores Ferguson y las princesas fueron fotografiadas cenando con Jeffrey Epstein, apenas días antes de que el magnate saliera de prisión bajo fianza. A través de su cuenta de Instagram, Mapelli Mozzi compartió fotos y videos centrados en sus negocios, manteniendo una normalidad que contrasta con el caos legal de su suegro.

¿Qué dijo el rey Carlos III por el arresto de su hermano?

Hasta el momento, no hay señales oficiales de Sarah Ferguson, de 66 años, de Eugenia, de 35, ni de Beatriz, de 37. Se especula que la ex duquesa de York mantiene un perfil bajo en el extranjero para distanciarse del huracán mediático que rodea al príncipe Andrew. Tras la detención, el rey Carlos III emitió un comunicado expresando su "más profunda preocupación" por las acusaciones e insistiendo firmemente en que "la ley debe seguir su curso".

¿Qué dicen los archivos Epstein de Sarah Ferguson?

Sarah Ferguson también ha estado bajo el escrutinio público tras la desclasificación de los archivos de Epstein en años anteriores. Su última aparición registrada fue en septiembre de 2025, saliendo de la Logia Real en Windsor. La situación es crítica, especialmente después de que se revelaran correos electrónicos donde Ferguson solicitaba dinero a Epstein para saldar sus deudas personales.

¿Dónde se esconde Sarah Ferguson?

Reportes sugieren que Ferguson pasó recientemente unos días en los Alpes franceses con amigos antes de trasladarse a los Emiratos Árabes Unidos. Fuentes cercanas declararon al Daily Mail que la ex duquesa no busca disculparse, sino que su prioridad es la supervivencia financiera: "Necesito volver a trabajar. Necesito dinero", habrían sido sus palabras.

Cabe recordar que la acusación más grave contra Andrés fue presentada por Virginia Giuffre, quien denunció haber sido obligada a tener relaciones sexuales con el entonces príncipe cuando era menor de edad, tras ser captada por la red de tráfico de Epstein. Aunque en 2022 se alcanzó un acuerdo extrajudicial por una suma no revelada.

