Encuentran nota escrita que REVELA que esta famosa chef se quitó la vida

A meses de su partida, nuevos detalles sobre el fallecimiento de la reconocida chef Anne Burrell han salido a la luz. La revista People obtuvo el informe de la policía donde se explica el hallazgo de una "nota suicida" escrita por la estrella de Food Network antes de su deceso el pasado 17 de junio de 2025.

¿Cómo encontró su esposo a Anne Burrell cuando se quitó la vida?

La chef falleció a los 55 años tras ser encontrada por su esposo, Stuart Claxton, en su residencia. Según reseñó el New York Times, Burrell fue "descubierta en la ducha inconsciente y sin responder, rodeada de aproximadamente (100) pastillas surtidas". Aunque desde el inicio los investigadores manejaron la hipótesis del suicidio, la confirmación de una nota manuscrita añade una capa de dolorosa veracidad al caso.

¿Qué dice el informe forense de Anne Burrell?

La oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York indicó que la causa del deceso fue una "intoxicación aguda debido a los efectos combinados de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina". Pese a la contundencia química del informe, el contenido exacto de la nota escrita por Burrell no ha sido revelado al público por respeto a su privacidad.

Por su parte, Claxton declaró a las autoridades que su esposa "nunca había intentado suicidarse en el pasado" y que "nunca había hablado de ello", asegurando que no hubo "ninguna señal de que ella haría algo así". Al momento del hallazgo, el esposo relató haberla golpeado y abofeteado en un intento desesperado por que volviera a la vida antes de llamar al 911.

¿Qué dijo su familia?

La familia de la chef ha mantenido una postura de amor y respeto ante la tragedia. En un comunicado oficial, expresaron: “La luz de Anne irradiaba mucho más allá de quienes la conocían, conmoviendo a millones de personas en todo el mundo. Aunque ya no está con nosotros, su calidez, su espíritu y su amor infinito permanecen eternos”.

Anne Burrell no solo era una maestra de los fogones, sino una figura querida que, según sus allegados, "iluminaba cada habitación en la que entraba".

Ayuda y prevención: Un recurso vital

Si usted o alguien que conoce está atravesando una crisis de salud mental o tiene pensamientos suicidas, existen recursos gratuitos y confidenciales disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana:

Llamada o mensaje de texto: Marque al 988.

Chat en línea: Visite 988lifeline.org.

