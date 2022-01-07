¿Dónde y a qué hora ver los TikTok Awards?

Los TikTok Awards se transmitirán en vivo el jueves 13 de enero de 2022 a través de la página oficial de la plataforma de videos en punto de las 20:00 horas.

La popular red social, no solo se dedica a compartir videos de influencers, sino que ahora está lista su primera entrega de premios. Con la gala, se celebra el talento de creadores en Latinoamérica que están nominados en 18 categorías.

Los TikTok Awards 2022 contarán con las actuaciones de Farruko, Camilo, Humbe, Leon Leiden, entre otros intérpretes que actuarán arriba del escenario en vivo.

Los conductores del evento serán Brianda Deyanara y Daniel Sosa, pero otras grandes estrellas desfilarán como Erika Buenfil, Luis Hernández ‘El Matador’, Rommel Pacheco, J Balvin, Karol G, Camilo, Sebastián Yatra, Danna Paola, Paco de Miguel y más.

La votación de los TikTok Awards 2022 empezó el pasado lunes 3 de enero y concluirá el próximo martes 11 de enero. Los usuarios pueden votar por su influencer favorito en la página web de la app y en las redes sociales.

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Es hora de votar! Ya conoces a los nominados a los #TikTokAwards ahora vota por tu favorito. Entra al banner en la app de TikTok y elige a los ganadores.https://t.co/iXM0IZdxCg pic.twitter.com/9sdR4WnuGI — TikTok LatAm (@TikTokLatAM) January 4, 2022

Los TikTok Awards serán en vivo

La gala de TikTok se llevará a cabo la noche del próximo jueves 13 de enero de 2022 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El evento se transmitirá en vivo a través de la página oficial de TikTok en español.

Entre los nominados a llevarse los premios destacan una gran cantidad de influencers mexicanos listos para ganarse un brillante galardón.

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