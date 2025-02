Tío de Valentina Gilabert asegura que el exnovio de Marianne “N” huyó

Un tema que se ha robado los reflectores en los últimos días es el de Marianne “N” , quien en días pasados atacó violentamente a Valentina Gilabert , modelo que actualmente se encuentra hospitalizada y en coma inducido debido a sus lesiones.

Sin embargo, muchos se preguntan qué ha pasado con José Said Becerril, expareja de Marianne “N” y por el que se habría suscitado la agresión, pues hasta el momento no ha acudido a declarar.

¿Está desaparecido José Said?

Se sabe que el joven estuvo presente en el departamento donde Marianne “N” atacó brutalmente a Valentina Gilabert, pero hasta ahora no ha dado ninguna declaración y se desconoce su paradero.

¿Huyó José Said?

Armando de la Garza, periodista y tío de Valentina Gilabert, afirmó que José Said no ha dicho nada hasta el momento ni tampoco se ha puesto en contacto con la familia de la joven.

“Yo no lo conozco, ni sé cómo se llama, a qué se dedique ni nada. No se ha hablado ni mencionado nada de él, cuando realmente fue la parte mediática”, declaró el tío de Valentina a Ventaneando.

“Salió una fotografía por ahí, pero el muchachito no se sabe dónde está, parece que la misma familia lo escondió porque el muchachito no se sabe donde está ni ha dado la cara, ni había oído hablar de él”, agregó.

¿José Said está escondido? De acuerdo con las declaraciones de Armando de la Garza, el paradero del joven es desconocido, por lo que cree que su familia lo está escondiendo.





Por último, dijo que no es relevante si era novio o no de su sobrina, si no la agresión que sufrió Valentina. “Ahora, que si era novia o si era amigo, la verdad es ‘si no eres mío, no eres de nadie’, no es relevante, lo relevante son las 14 puñaladas arteras. Al muchachito no lo conozco, y no sé si el departamento era de él o vivía ahí”.

¿Valentina Gilabert no estaba sola cuando fue agredida?

Según el testimonio de su tío, la joven no estaba sola cuando fue atacada por Marianne “N”, pues habían tres personas más con ella, pero nadie hizo nada por defenderla. Una vez que terminó la agresión, la ayudaron a contenerle la sangre y a llamar a emergencias.