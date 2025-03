Tito Fuentes de Molotov aclara su estado de salud; ¿está grave?

Recientemente se dio a conocer que Tito Fuentes , guitarrista de Molotov, sería baja temporal de la emblemática banda de rock y por esta razón no podría participar en el próximo Vive Latino 2025 porque se encontraba en rehabilitación. En este sentido, los rumores sobre su estado de salud comenzaron a circular. Sin embargo, ahora es el mismo músico que ha salido a aclarar lo que realmente está pasando con él.

¿Qué pasó con Tito Fuentes y Molotov?

Para poner un poco de contexto, es importante recordar que el pasado lunes 10 de marzo Molotov emitió un comunicado: “Tenemos un mensaje de Tito F”. En dicho texto, se informó que el guitarrista no regresaría a la banda hasta estar completamente recuperado: “Estoy en proceso de rehabilitación tanto física como mental que me ha orillado a ausentarme de los escenarios en los últimos conciertos de Molotov. Poniendo mi salud como prioridad, he decidido no regresar a tocar hasta estar al 100%”.

Inventando personajes otakus... de la muerte en La Resolana [VIDEO] Nuestros invitadazos en La Resolana se divirtieron. Niurka Marcos, Mario Castañeda y Se me Subió el Muerto aceptaron participar en el intenso reto de la muerte.

De igual modo, se mencionó que debido a su ausencia, Jay de la Cueva lo iba a sustituir: “No solo es un musicazo y gran amigo, sino que Jay es uno de los miembros fundadores de la banda, y estoy seguro de que va a ser un gran show verlo junto a ellos en este Vive Latino. Espero regresar pronto y gracias siempre”, concluyó el mensaje.

Te puede interesar: Lista de conciertos que no te puedes perder en marzo de 2025

Tito Fuentes de Molotov aclara su estado de salud

Ahora, este miércoles 12 de marzo, Tito Fuentes salió a aclarar todos los rumores en torno a su salud. A través de un audio por medio de su canal oficial de Instagram, reveló cómo se encuentra actualmente, que de acuerdo con él, está “chido”.

“Muchas, muchas, muchas gracias por sus mensajes de buen vibra. Quiero comunicarles que la noticia parece, tal vez, más grave. Estoy bien, estoy chido, digo esto porque me escribió gente de toda mi historia; de vecinos, familias, etcétera, etcétera, quise comunicar que estoy chido, que voy a estar bien”, se escucha en el audio.