Los Simpson y Loki protagonizarán cortometraje para Disney.

Lo mejor de dos mundos está a punto de juntarse, ya que Loki llega a las tierras de Springfield para conocer a los personajes amarillos más famosos de la televisión.

La noticia llega de la mano de la plataforma de Disney, compañía que planea lanzar el cortometraje La buena, el malo y Loki.

En el mencionado especial, el dios del engaño es desterrado de Asgard y llega a la misma ciudad donde habita Homero, Marge, Lisa y Bart Simpson.

La buena, el malo y Loki se estrenará el próximo 7 de julio de 2021, fecha que coincidirá con el penúltimo episodio de la exitosa serie protagonizada por Tom Hiddleston.

Recordemos que Loki es una de las series más famosas del momento, pues los fanáticos no se pierden ningún episodio desde el 9 de junio de 2021, día de su estreno.

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Así luce el póster de ‘La buena, el malo y Loki'

Disney Plus lanzó el primer vistazo al próximo tributo del Universo Cinematográfico Marvel. En el póster se puede ver a Loki versión amaraillo y customizado al puro estilo de Los Simpson.

Además, se puede ver a Lisa convertida en Thor, Bart como Thanos, Millhouse como Hawkeye, Ned Flanders como Ant-Man, Ralph Wiggum como Hulk, Barney como Iron Man y Carl como Nick Fury, entre otros.

Las sorpresas continúan, ya que Tom Hiddleston prestará su voz para este esperado cortometraje.

El póster es una parodia al cartel de Avengers: Endgame, por lo que millones de fanáticos tienen pistas de la trama del corto.

Seguramente, las risas, sarcasmo y humor ácido de Los Simpson no faltarán en este épico especial que contará con los personajes más queridos del MCU.

No es la primera vez que Los Simpson acaparan la atención de los cinéfilos, pues también tienen un corto inspirado en Star Wars llamado El despertar de la siesta.

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