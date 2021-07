¿Cuál es el origen de Freddy Krueger, el creador de pesadillas?

La década de los ochentas marcó un antes y un después en el cine de terror, pues el director Wes Craven llegó con una nueva propuesta para meterse en los sueños de millones de cinéfilos.

El director estadounidense transformó la manera de hacer terror en la pantalla grande, pues incursionó en Hollywood con una propuesta fresca y escalofriante como Pesadilla en la calle Elm.

La película, lanzada en 1984, llamó la atención de personas de todo el mundo, pues conocieron a Freddy Krueger asesinando a múltiples jóvenes en sus sueños.

En su momento, el creador del filme ofreció una entrevista a los medios locales de su país, donde confesó que creó la historia inspirado en una nota de Los Ángeles Times.

“Era una nota sobre una familia que había escapado de Camboya y había llegado a los Estados Unidos. Las cosas iban bien, pero de repente, el nene más chico tenía pesadillas muy inquietantes. Les dijo a sus papás que tenía miedo de que si se dormía, lo que lo perseguía lo atrapara”, confesó.

“Cuando finalmente se durmió, sus padres pensaron que esta crisis había terminado. Luego escucharon gritos en medio de la noche. Para cuando llegaron a la habitación, se había ido: murió en medio de una pesadilla”, añadió el fallecido director estadounidense.

El artista expresó que se inspiró en el fin de la Guerra de Vietnam y la pérdida del poderío de los Estados Unidos. Además, leyó múltiples historias de migrantes que salieron de su ciudad para establecerse en nuevos lugares.

“Ahí estaba un joven que tenía una visión de un horror que todos los mayores negaban. Esa fue la línea central de Pesadilla. Fue tan dramático. El chico sabía que iba a morir. ¿Cuán aterrador puede ser eso?”, concluyó.

El aterrador origen de Freddy Krueger dejó a todos helados

El libro Never Sleep Again: The Elm Street Legacy, de Thommy Hutson, señaló que el nombre de Freddy fue inspirado en un niño que le hizo bullying al cineasta.

En la misma publicación, se cuenta que Wes Craven también se inspiró en un hombre que tiraba basura en su vecindario.

Tenía un abrigo y una especie de sombrero fedora. De alguna manera sintió que alguien estaba mirando y me miró directamente a los ojos...

David Miller, especialista en efectos de maquillaje, contó en el documental basado en el libro Never Sleep Again: The Elm Street Legacy, cómo surgió el maquillaje de Freddy.

El director estaba en un restaurante una noche, pidió una pizza y tuvo un pensamiento profundo. Jugó un poco con el queso y el pepperoni y terminó haciendo la cara de Freddy en la porción de pizza

En su momento, Wes Craven también ofreció una entrevista para American Film Institute, donde confesó que se inspiró en los hombres primitivos para crear el aterrador guante de Freddy Krueger.

Muchos villanos de terror usaban cuchillos como armas y no quería duplicar eso. Entonces pensé, ¿qué tal un guante con cuchillos para cortar carne? Así, le di la idea a nuestro hombre de efectos especiales, Jim Doyle

Me fui al comienzo de la vida, cuando los hombres no tenían ni escudos ni armas. ¿Con qué enfrentaban el peligro? Dientes y garras

