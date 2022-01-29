Alfredo Adame revela motivo de su denuncia contra pareja: “Yo soy un adulto mayor”.

Tras darse a conocer que la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación en torno a la riña protagonizada por Alfredo Adame y la pareja que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, el actor adelantó que este viernes acudiría a interponer formalmente la denuncia en contra de sus agresores, a quienes señalan de varios delitos.

Uno es robo con violencia, el otro cargo es homicidio en la modalidad de tentativa… ¿se acuerdan que pasé frente a su cofre?, me aventó la camioneta y me quería atropellar. Aquí está la sangre del trancazo que me dio

También delitos por lesiones a un adulto mayor. Yo tengo 63 años de edad, yo soy un adulto mayor

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¿Alfredo Adame tenía un arma el día del altercado?

Alfredo Adame da su versión de por qué en las imágenes aparece con un arma de fuego en el bolsillo y asegura que era de la pareja que lo agredió.

Se dice que yo traía una pistola. Ahí vienen los 15 segundos perdidos, los que yo no quise contar ayer: aventé la mano, le agarré la muñeca y empecé a tratar de sacarlo del coche...

El cuate se agarró del volante… traía una pistola y le quité la pistola. Agarré la pistola y la sentí muy liviana, luego el material estaba extraño… yo dije: ‘Es fake, es un arma falsa’

Y sobre la niña que aparece en los videos virales de las redes sociales, Alfredo Adame comentó.

Nunca vi a la niña y ni me enteré de que había una niña ahí. La niña también me tiró patadas, imagínate lo que ve en su casa

El presentador asegura que la pareja de la pelea en Periférico tiene antecedentes penales.

Mis abogados encontraron que tiene antecedentes penales… eran malandros. La tipa era una malandra; eran como tipo pandilleros, drogadictos y más

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