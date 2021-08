Filtración del tráiler de Spider-Man: No Way Home deja los mejores memes.

Spider-Man: No Way Home es una de las películas más esperadas de este año, ya que cinéfilos esperan su llegada a la pantalla grande el próximo 16 de diciembre de 2021.

Los fanáticos no pueden esperar para ver los últimos detalles de Tom Holland como el arácnido más famoso del séptimo arte.

Recordemos que el británico se prepara para aparecen junto a Zendaya, Alfred Molina, Jamie Foxx, Jacob Batalon y otras reconocidas estrellas de Hollywood en la esperada producción de acción.

Y aunque aún faltan algunos meses para ver las aventuras de Siper-Man en la pantalla grande, los fanáticos sontonizaron un adelanto filtrado por error en Twitter, Facebook e Instagram.

He aquí el trailer filtrado de #SpiderManNoWayHome donde podemos ver las consecuencias del vídeo de Mysterio en la vida de Peter, así como a Dr. Strange, los posibles rayos de Electro, una granada del Duende Verde de Tobey Maguire y por supuesto al Dr. Octopus.Diciembre llega ya. pic.twitter.com/x45ZVxTI58 — NightwingDT (@DtNightwing) August 22, 2021

Filtran supuesto tráiler ‘Spider-Man: No Way Home’ y fans reaccionan con memes

El nombre de Spider-Man: No Way Home se volvió tendencia el pasado fin de semana, ya que algunos internautas dieron a conocer un supuesto tráiler.

En el video, publicado por múltiples cibernautas, se apreció Benedict Cumberbatch en su papel del Doctor Strange, el Doctor Octopus y una granada característica del Duende Verde.

En otra escena se puede ver a Tom Holland y Zendaya juntos, quienes aparecen con atuendos negros entre un tumulto de personas.

Recordemos que los actores podrían sostener una relación sentimental, después de que se les vio besándose dentro de un automóvil en julio de este mismo año.

El supuesto tráiler de Spider-Man: No Way Home generó todo tipo de reacciones y memes entre los cinéfilos, quienes no dudaron en recordar el incidente de Tom Holland en el 2017.

En su momento, el actor británico mostró por error el póster de Avenger: Infinity War, un día antes del estreno oficial del tráiler.

Y aunque aún faltan cuatro meses para el estreno de Spider-Man: No Way Home, miles de fanáticos comienzan a tomar las plataformas digitales para lanzar todo tipo de teorías.

Los de Sony y Marvel en estos momentos: #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/gEG0yzBRFv — Marvel Dato (@MarvelDato) August 22, 2021

Tom Holland viendo que esta vez no ha sido su culpa. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/1vMFGM0lij — Geek Zone 🍿 #SpidermanNoWayHome (@GeekZoneGZ) August 22, 2021