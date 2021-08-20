Deadpool: Teoría ubica al antihéroe en el MCU desde el inicio.

Deadpool se convirtió en una de las películas más queridas y mejor recibidas por parte de los fanáticos, ya que se convirtió en la quinta cinta más taquillera de 2016.

Los factores que llevaron a Deadpool a convertirse en un éxito mundial fueron varios, pero los fanáticos destacaron la impecable dirección de Tim Miller, música de Junkie XL y actuación estelar de Ryan Reynolds.

Recordemos que Ryan Reynolds fungió como productor y narrador de la película, pero también se llevó las palmas con el papel protagónico de Wade Wilson, mejor conocido como Deadpool.

La cinta obtuvo gran reconocimiento por parte de la crítica, obteniendo dos nominaciones a los Premios Globos de Oro, ocho en los MTV Movie Awards y dos en los Premios de la Crítica Cinematográfica.

A partir de su estreno, los fanáticos han expresado todo tipo de teorías sobre Deadpool involucrado en el Universo Cinematográfico de Marvel.

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Te contamos todo sobre las teorías más alocadas de Deadpool

Los fanáticos creen que Deadpool tiene su aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel desde el inicio.

El medio de comunicación Reddit dio a conocer las teorías más fascinantes por parte de los fans de hueso colorado.

La primera dicta que Wade Wilson apareció en el MCU desde el día uno, ya que Cable encontró un dispositivo para viajar en el tiempo. El mencionado aparato fue arreglado hasta convertirse en una máquina para salvar a su esposa e hija. Así fue como la tecnología de Tony Stark vivió en el universo Deadpool todo el tiempo.

La segunda teoría une a Deadpool con Doctor Strange, ya que Stephen Strange cerró un portal que lo permitió entrar al multiverso. El momento fue aprovechado por Wade Wilson y logró ingresar al mismo portal para hacer un salto al MCU.

Esta última, es una de las teorías menos favoritas, ya que se dejan fuera a importantes personajes como Cable, Colossus, Warhead y otros más.

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