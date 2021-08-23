¿Por qué Pepe Le Pew no aparece en Space Jam 2?
Te contamos por qué el famoso zorrillo macho francés quedó excluido de las filas del filme dirigido por Malcolm D. Lee.
Space Jam: A New Legacy se convirtió en una de las películas más taquilleras en lo va de 2021, ya que millones de fanáticos se adentraron a las aventuras de los personajes animados Looney Tunes junto a LeBron James.
Bugs Bunny, Silvestre, Pato Lucas, Porky, Piolín, Speedy González, Taz y otros queridos personajes acompañan al basquetbolista en un juego de baloncesto contra el temido Al-G Ritmo.
Los cameos de otras series y programas se hacen presentes, ya que aparecen personajes como Rick & Morty, Pedro Piapiedra, La Mujer Maravilla, Pennywise, King Kong y otros más. Por si fuera poco, la voz de Zendaya se hace presente, interpretando a Lola Bunny a lo largo de la cinta dirigida por Malcolm D. Lee.
Y a pesar de que el catálogo de personajes en Space Jam: A New Legacy es amplio, también brilla la ausencia del zorrillo Pepe Le Pew en la cita recién estrenada en la pantalla grande.
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¿Por qué Pepe Le Pew no aparece en Space Jam: A New Legacy?
La ausencia de Pepe Le Pew en la producción Space Jam: A New Legacy ha dado de qué hablar entre millones de cinéfilos.
En su momento, el famoso zorrillo blanco y negro fue cancelado en las redes sociales por incitar a la “cultura de la violación”. El personaje se volvió polémico por acosar a la gatita Penélope en diferentes capítulos de los Looney Tunes.
Decenas de usuarios de las plataformas digitales pidieron la ausencia del zorrillo macho francés por fomentar el acoso sexual y violación a mujeres.
La decisión dividió la opinión entre los cibernautas, ya que algunas personas expresaron que el director aceptó la aparición de Rick, personaje que incita a beber alcohol, ingerir drogas y también a acosar mujeres dentro del programa Rick & Morty.
No es la primera vez que un personaje de los Looney Tunes causa polémica en pleno 2021. En su momento, los fanáticos pidieron un alto a la sexualización de Lola Bunny, quien se mostró con ropa holgada en esta reciente película Space Jam: A New Legacy.
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