¿Por qué Pepe Le Pew no aparece en Space Jam 2?

Space Jam: A New Legacy se convirtió en una de las películas más taquilleras en lo va de 2021, ya que millones de fanáticos se adentraron a las aventuras de los personajes animados Looney Tunes junto a LeBron James.

Bugs Bunny, Silvestre, Pato Lucas, Porky, Piolín, Speedy González, Taz y otros queridos personajes acompañan al basquetbolista en un juego de baloncesto contra el temido Al-G Ritmo.

Los cameos de otras series y programas se hacen presentes, ya que aparecen personajes como Rick & Morty, Pedro Piapiedra, La Mujer Maravilla, Pennywise, King Kong y otros más. Por si fuera poco, la voz de Zendaya se hace presente, interpretando a Lola Bunny a lo largo de la cinta dirigida por Malcolm D. Lee.

Y a pesar de que el catálogo de personajes en Space Jam: A New Legacy es amplio, también brilla la ausencia del zorrillo Pepe Le Pew en la cita recién estrenada en la pantalla grande.

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¿Por qué Pepe Le Pew no aparece en Space Jam: A New Legacy?

La ausencia de Pepe Le Pew en la producción Space Jam: A New Legacy ha dado de qué hablar entre millones de cinéfilos.

En su momento, el famoso zorrillo blanco y negro fue cancelado en las redes sociales por incitar a la “cultura de la violación”. El personaje se volvió polémico por acosar a la gatita Penélope en diferentes capítulos de los Looney Tunes.

Decenas de usuarios de las plataformas digitales pidieron la ausencia del zorrillo macho francés por fomentar el acoso sexual y violación a mujeres.

La decisión dividió la opinión entre los cibernautas, ya que algunas personas expresaron que el director aceptó la aparición de Rick, personaje que incita a beber alcohol, ingerir drogas y también a acosar mujeres dentro del programa Rick & Morty.

No es la primera vez que un personaje de los Looney Tunes causa polémica en pleno 2021. En su momento, los fanáticos pidieron un alto a la sexualización de Lola Bunny, quien se mostró con ropa holgada en esta reciente película Space Jam: A New Legacy.

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