Estas son las cosas que no sabías sobre el Señor Cara de Papa.

El Señor Cara de Papa es mucho más que un juguete, también es parte de los personajes que ha recreado Pixar y aquí te presentamos sus mejores curiosidades.

Fue El 22 de noviembre de 1995 cuando se estrenó la película 'Toy Story'. La primera cinta animada con efectos digitales de Pixar Animation Studios.

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Es un menú en Colombia

En Bogotá, Colombia hay un plato como tributo, el Restaurante La Juguetería tiene en su menú el Sr. Cara de Papa y se trata de una deliciosa a papa al horno.

Este singular personaje nace a partir del conocido juguete Mr. Potato Head. Sin embargo, por la cantidad de piezas que lo conforman y por ser desmontables hay tendencia a los accidentes.

Para el proceso de animación del 'Señor Cara de Papa', hubo 110 empleados de Pixar que colaboraron en ello.

Como juguete, el 'Señor Cara de Papa' fue fabricado por Hasbro saliendo a la venta en 1952 para complementar y decorar las papas y vegetales que son de verdad.

Fué hasta 1964 cuando Hasbro inventó un cuerpo de plástico con la forma de papa, que ahora lo conocemos como el Sr. Cara de Papa. Tiempo despupes, se creo la versión femenina del juguete, Sra. Cara de Papa.

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