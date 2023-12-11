Tunden en redes sociales a Edwin Luna por postal navideña en ropa interior

El vocalista de la reconocida agrupación La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, recientemente intentó sorprender a sus seguidores en las redes sociales con una peculiar postal navideña y vaya que lo hizo. Sin embargo, la iniciativa del intérprete, que buscaba encender las luces de la Navidad y las pasiones de la temporada, resultó en un giro inesperado.

La publicación, en la que Luna posa ataviado con una bata roja y un ajustado bóxer con motivos navideños, generó más burlas que halagos, convirtiéndolo en tendencia, pero no por las razones que esperaba.

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Edwin Luna se viste de Navidad en ropa interior

En su intento de infundir espíritu festivo entre sus seguidores, Edwin Luna compartió en su cuenta de Instagram fotografías en las que se le ve luciendo atuendo navideño bastante revelador. Sin embargo, lejos de recibir elogios y muestras de aprecio, la publicación desencadenó una oleada de comentarios burlones y cuestionamientos sobre la virilidad del cantante.

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En las imágenes, el artista posa con una bata roja y un ajustado bóxer decorado con elementos navideños, acompañando la postal con un mensaje atrevido. Aunque la publicación logró volverse tendencia en plataformas digitales, el motivo principal fue la sorpresa y la incredulidad de los internautas.

Así reaccionaron las redes sociales a la imagen de Edwin Luna

En cuestión de horas, la sección de comentarios se llenó de mensajes que ponían en duda la autenticidad de la anatomía de Edwin Luna, destacando la presunta utilización de relleno. Entre los comentarios, se podían leer expresiones como "Esta bueno el calcetín jajajajjajajajaja", "Le pusieron relleno de más" y "Dime que presumes y te dire de que careces", evidenciando que la foto del cantante no fue bien recibida por sus seguidores.

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