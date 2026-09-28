Ivonne Montero SE QUIEBRA al descubrir que será peón OTRA VEZ

Ser Peón implica realizar algunas de las tareas más duras en La Granja VIP y aunque algunos se esfuerzan por cumplir con cada una de las labores, otros comenten errores. Estos fueron nombrados como el Peón de oro y el peor de los elementos.

Fue decisión de Kunno elegir a quien tuvo el peor desempeño y nombró a Ivonne Montero quien rompió en llanto porque será la tercera semana en que deberá desempeñar dichas labores y, expresó, está agotada.

Por lo anterior, durante una semana más deberá comer diferente, perder a privilegios,

dormir en cama de paja, bañarse al aire libre, levantarse antes que el resto y realizar duras tareas físicas.

Kunno explicó que eligió a la actriz por errores mínimos. Haber dejado la puerta de las gallinas y cerditos abierta, por lo que se escaparon y necesitaron la ayuda de Fernando Lozada.

Kunno se salva y es nombrado el Peón de oro

Fue decisión del Capataz, Mono Osuna, determinar quién de los Peones fue el que mejor se desempeñó y esta semana nombró a Kunno, que ganó el beneficio de no poder ser nombrado nuevamente para esas labores, al menos por unos días.

Kunno ya empezó a dudar de sus estrategias en La Granja VIP|ESPECIAL

Adal Ramones reconocío al influencer: "Creétela, te has convertido en un gran ejemplo para tus compañeros que estuvieron contigo en el granero y para los que vienen a ocupar el puesto de Peón que, aunque la gente no lo crea, es el puesto más importante, a la par del Capataz, porque el Capataz dirige y el Peón hace la diferencia y tú lo hiciste, siéntete orgulloso".

Kunno seguramente descansó porque, gracias al nombramiento, ya no es posible que el público vuelva a nombrarlo como Peón y tampoco sus compañeros podrán señalarlo.