ÚLTIMA HORA: Ya puedes VOTAR en La Granja VIP para elegir a los PEONES de la cuarta semana

Es oficial, a partir de este momento ya puedes votar para elegir a quién te gustaría ver como Peón en la cuarta semana de La Granja VIP. Hacer este proceso es sumamente sencillo además de que lo único que necesitará es contar con un dispositivo móvil y acceso a internet ya que el proceso es gratuito.

¿Cómo votar para elegir los Peones de La Granja VIP?

Como te lo comentamos al principio ya puedes votar para elegir a quién te gustaría ver como Peón en la cuarta semana de La Granja VIP ya que este domingo 27 de septiembre Adal Ramones ha dado la indicación a través de la Gala en vivo que emitir el voto ya es posible. El proceso es muy sencillo.

Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estes dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y deberás votar por el que quieras ver como Peón durante la cuarta semana. Por otro lado, también puedes hacer esto dando CLICK AQUÍ.

¿Cuáles son las actividades de un Peón dentro de La Granja VIP?

Definitivamente estar en posición de Peón es algo que ninguno de los Granjeros quiere ya que ellos son los encargados de hacer las labores más complejas y pesadas dentro de La Granja para que todo funcione de la mejor manera. Algunas de las actividades con las que deben cumplir es ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, deben hacer el desayuno para todos sus compañeros, lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana, dar vueltas al molino o rueda de trabajo.

Esto no termina aquí ya que no pueden consumir lo que ellos quieran debido a que su alimentación se reduce a una elección específica de alimentos que tienen permitido comer. Además de esto tienen condiciones austeras como estar privados de camas y tener que dormir en el granero así como bañarse al aire e incluso tienen un baño distinto al de los Granjeros.Ahora bien, si por alguna razón los Peones incumplen con lo establecido tendrán grandes consecuencias ya que una de ellas es que disminuye el presupuesto semanal con el que cuentan para realizar compras como la despensa, algo que sin duda afecta a todos.