Ahora, disfruta EN VIVO y GRATIS los canales de TV Azteca por Roku

Desde nuestra creación como televisora, hemos tenido un objetivo claro, llevar la mejor programación a los televidentes; por ello, ahora reafirmamos la alianza con Roku, para que puedas disfrutar una mayor cantidad de contenido, siempre con la mejor calidad, todo con el objetivo de mantenernos a la vanguardia en la nueva era digital, siendo un referente en la industria.

Programa 03 de enero 2023 Parte 2 | Destrampados en la Villa Juguetón.

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¿Cuáles son las novedades de nuestro contenido de TV Azteca en Roku?

Con esta actualización en Roku, nuestros televidentes pueden disfrutar una mayor cantidad de programación totalmente EN VIVO, así como revivir programas y capítulos de nuestro contenido cuando quieran.

Ahora tendrás acceso a los canales de la familia TV Azteca, entre ellos: Azteca UNO, Azteca 7, a más+ y adn 40, donde encontrarás todo tipo de contenido como: Futbol, box, realities, concursos, novelas, noticieros, series y mucho más, todo esto con la posibilidad de revivir tus contenidos preferidos cuando quieras.

¿Cómo agregar los canales de TV Azteca a Roku?

Al igual que nuestros millones de televidentes, puedes disfrutar de todo el contenido de los diferentes canales de TV Azteca, solo debes entrar a tu plataforma de Roku y seguir los siguiente tres sencillos pasos para lograrlo:



Entrar en ‘Agregar canales’. Escribir y buscar 'TV Azteca'. Al final, dar clic en 'Agregar app' y listo, podrás disfrutar todo el contenido.

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Esto es una muestra de que seguimos buscando todas las opciones y alianzas para poder mantenernos a la vanguardia con los mejores socios comerciales, todo en beneficio de nuestros televidentes.

