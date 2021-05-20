¡Día del Streaming y en TUBI tenemos recomendaciones solo para ti!

Este mes celebramos el Día del Streaming y tenemos unas recomendaciones imperdibles para los amantes del drama, unos clásicos que nos han mantenido al borde de la silla y nos llevan en una montaña rusa de emociones. Todos nos hemos enamorado de los protagonistas, hemos soltado una lagrimita con cada corazón roto y hemos aborrecido a los villanos de estas grandes producciones. Es momento de ir por tus botanas favoritas, entrar a tubitv.com y hacer un maratón.

Aquí te dejamos 4 títulos:

1 “Cuando seas mía”

Es momento de recorrer los cafetales de la hacienda de Don Lorenzo y vivir el tórrido romance entre Diego y Paloma, quienes lucharán por estar juntos a pesar de la distancia y el drama familiar.

2 “Mujer comprada”

Dicen que las mamás siempre están dispuestas a todo por sus hijos, y eso nos queda claro en esta producción. Por un lado, una mujer que desea ser mamá, renta el vientre de alguien para cumplir su sueño; pero la moneda se voltea cuando la mamá biológica decide que quiere conservar a su bebé.

3 “Lo que callamos las mujeres”

Ser mujer no es tarea fácil, y en “Lo que callamos las mujeres” exploramos todos los frentes que esto implica. Con historias de mujeres en su familia, en el trabajo, como pareja y más, te invitamos a vivir en carne propia todo lo que las mujeres pasan día a día.

4 “Sin tetas no hay paraíso”

Explorando el contexto de muchos países latinoamericanos, en esta producción podremos encontrar la historia de una chica que, motivada por el dinero y una apariencia nueva, termina involucrada en el mundo del narcotráfico.

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